Rüstung Killt der Leo Europas Superpanzer?

Nun könnte den europäischen Superpanzer ausgerechnet ein bereits 40 Jahre alter Rivale abschießen: der Leopard 2. Das befürchtet Susanne Wiegand, die Chefin des Augsburger Renk-Konzerns. Aus Sicht der Managerin haben seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine vor gut einem Jahr so viele Länder in Europa für ihre Streitkräfte die Leos genannten Kampfwagen der Münchner KMW bestellt, dass für MGCS erstmal kein Platz mehr sein könnte. „In Summe sehen wir einen Bedarf von mindestens 300 Leopard-Panzern. Und die sind dann wieder gut 40 Jahre im Dienst“, erläutert Wiegand. „Man wird politisch bewerten müssen, was diese neue Entwicklung für die weitere Umsetzung von MGCS bedeutet.“