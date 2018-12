Salz- und Düngemittelhersteller K+S hält trotz Trockenheit an Jahreszielen fest

Der negative Ergebniseffekt werde bei maximal 15 Millionen Euro liegen. K+S bestätigte die Ergebnisprognose (Ebitda) in der Bandbreite von 570 bis 630 Millionen Euro. Aus aktueller Sicht seien im ersten Quartal 2019 durch Abbau der Bestände in den Pufferspeichern sogar bei anhaltender Trockenheit Stillstände in der Kaliproduktion im Werk Werra unwahrscheinlich.