Schiffsbauer Meyer-Werft kämpft mit Terminschwierigkeiten

Dem Bericht zufolge gibt es auch bei dem Schiff „Spectrum of the Seas“, das im April 2019 geliefert werden soll, erheblichen Verzug in allen Bereichen. Zur „Spirit of Discovery“, die am 20. Juni 2019 geliefert werden soll, heißt es: „Fertigstellung und Inbetriebnahme werden für das gesamte Schiff höchste Anstrengungen verlangen.“