Siemens Energy „Wir sind am Beginn einer neuen industriellen Revolution“

Frankreichs Industrieminister Roland Lescure steht im historischen Gasturbinenwerk von Siemens Energy in Berlin vor Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und diversen Topmanagern und feiert den Aufbruch in die Zukunft. „Wir sind am Beginn einer neuen industriellen Revolution“, erklärt Lescure strahlend. „Europa kann ein Champion bei Wasserstoff werden“. Ganz so, als hätten nicht die USA derzeit die effektiveren Förderprogramme.