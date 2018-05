Sivantos: Ex-Siemens-Hörgerätsparte fusioniert mit Konkurrenten

EQT hatte die Siemens-Hörgerätesparte vor drei Jahren für mehr als zwei Milliarden Euro übernommen. Die zum Umfeld der schwedischen Industriellenfamilie Wallenberg gehörende Beteiligungsfirma hält nach dem Zusammenschluss 53 Prozent an der fusionierten Firma, wie EQT-Deutschland-Chef Marcus Brennecke der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) sagte. Die Familien Tøpholm und Westermann, Gründer und Eigentümer von Widex, bleiben an der Firma beteiligt, deren neuer Name noch offen ist.