Sportwagenhersteller: Porsche-Chef verschärft Sparkurs

„Nach 2025 sollen es drei Milliarden Euro pro Jahr sein.“ Zunächst waren für die zweite Hälfte des Jahrzehnts zwei Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr vorgesehen. Zum Renditeziel sagte Blume: „15 Prozent sind in der Transformationsphase so viel wert wie 20 Prozent in früheren Zeiten.“ Porsche sei gut ins Jahr gestartet.