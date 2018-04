Thyssen-Krupp: Neuer Betriebsratschef bleibt bei Stahlfusion kritisch

DuisburgDer Betriebsrat der Stahlsparte von Thyssen-Krupp will künftig „jede noch so kleine Entwicklung“ im Zusammenhang mit der geplanten Stahlfusion mit dem Konkurrenten Tata kritisch hinterfragen. Das kündigte der am Montag gewählte neue Chef des Betriebsrats, Tekin Nasikkol, in Duisburg an.