Thyssen-Krupp und Tata: IG Metall droht mit Nein zur Stahlfusion

So müssten in den Niederlanden und Wales noch Vereinbarungen mit der Mitbestimmung getroffen werden. „Die Führungs- und Finanzstruktur des Joint Ventures muss es von Anfang an möglich machen, dass ein gemeinsames Unternehmen entsteht“, sagte eine mit der Situation vertraute Person aus Konzernkreisen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.