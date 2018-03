Thyssenkrupp und Tata: Konzerne bemühen sich um Entspannung im Fusionsstreit

DüsseldorfNach den Protesten der Stahlkocher von Thyssenkrupp gegen die Pläne des Managements für eine Fusion mit dem Konkurrenten Tata Steel bemühen sich beide Seiten um eine Entspannung der Lage. „Der Vorstand hat heute den Aufsichtsrat über die Inhalte des Memorandum of Understanding mit Tata zur Gründung eines gemeinsamen Joint Ventures der europäischen Stahlaktivitäten informiert“, teilte der Konzern am Samstag nach einer Sitzung des Kontrollgremiums mit. Es solle nun für die weiteren Beratungen eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden, kündigten Aufsichtsratschef Ulrich Lehner und sein Stellvertreter von der IG Metall, Markus Grolms, an.