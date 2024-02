Thyssenkrupps Stahlgeschäft Bei Thyssen übernehmen jetzt die Berater

Die Arbeitnehmer hatten sich schon in den vergangenen Tagen in Habachtstellung begeben. In der vergangenen Woche veröffentlichte die IG Metall ein Flugblatt, in dem sie ankündigte, den Druck auf CEO Miguel López erhöhen zu wollen. Man halte fest an der Strategie 20-30. Diese sieht einen Betriebspunkt von 11,5 Millionen Tonnen, Stellenabbau bei gleichzeitigen Investitionen und eine Beschäftigungssicherung bis März 2026 vor. Die IG Metall hat derzeit noch eine zweite Herausforderung zu bewältigen. Im Stahlwerk von Thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg wird ein neuer Betriebsrat gewählt, denn die vorherige Wahl im Jahr 2022 ist gerichtlich für unwirksam erklärt worden und muss wiederholt werden. Insofern bietet auch die Abwehr von möglichen Sparplänen der Konzernführung der IG Metall derzeit eine Profilierungsmöglichkeit. Die Vorschläge des Stahlvorstands und der AG will die IG Metall kontern und hat deswegen ebenfalls ein Analyse in Auftrag gegeben – freilich bei einer Unternehmensberatung.



Lesen Sie auch, wie der neue CEO Miguel López Thyssenkrupp aufgestellt hat – und warum die Arbeitnehmer ihm einen historischen Eklat vorwerfen.