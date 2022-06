Totimpfstoff: EU-Behörde empfiehlt Zulassung von Covid-19-Impfstoff von Valneva

Der Ende 2021 von der Kommission genehmigte Vertrag sieht eigentlich vor, dass die Mitgliedstaaten in diesem Jahr fast 27 Millionen Dosen des Vakzins kaufen können. Er sieht zudem vor, dass der Impfstoff an neue Varianten angepasst werden und die Mitgliedstaaten dann 2023 bis zu 33 Millionen weitere Dosen nachbestellen können. Voraussetzung war jedoch die Marktzulassung in der EU bis zum 30. April.