Übernahme: Wafer-Hersteller Siltronic nimmt Übernahmeangebot an

Der Münchner Chip-Zulieferer Siltronic steht vor dem Verkauf an den größeren Konkurrenten Globalwafers aus Taiwan. Globalwafers bietet wie angekündigt 125 Euro je Aktie, insgesamt 3,75 Milliarden Euro. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilten die beiden Hersteller von Siliziumscheiben (Wafer) für die Halbleiter-Produktion am späten Mittwochabend mit. „Dieser Zusammenschluss ist eine große Chance für Siltronic und Globalwafers, gemeinsam ein Unternehmen zu bilden, das sowohl technologisch wie auch effizienzseitig an der Weltspitze agiert“, sagte Siltronic-Chef Christoph von Plotho. Die beiden Firmen, bisher die Nummer drei und vier der Branche, können zusammen den japanischen Marktführer Shin-Etsu angreifen.