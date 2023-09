Übernahmeofferte Covestro und Adnoc müssen Klarheit schaffen

Adnoc muss alle Karten auf den Tisch legen, Covestro alle offenen Fragen klären: Was würde eine Übernahme für Standort und Arbeitsplätze bedeuten? Soll Covestro nach einer Übernahme eigenständig bleiben oder in eine andere Chemiefirma integriert werden? Um welche Beteiligungshöhe geht es? Würde Covestro seinen Status als börsennotiertes deutsches Unternehmen behalten? Strebt Adnoc einen Austausch des Managements an? Will Adnoc operativ Einfluss nehmen?