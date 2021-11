Uhde Chlorine Engineers: Thyssen-Krupp will Wasserstoffsparte wohl Anfang 2022 an die Börse bringen

Der Industriekonzern Thyssen-Krupp will sein Geschäft mit Wasserstoff-Elektrolyseuren im ersten Quartal 2022 an die Börse bringen. Das erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Durch die Abspaltung der Sparte mit dem Namen Uhde Chlorine Engineers wolle Thyssen-Krupp vom steigenden Interesse an wasserstoffbasierten Technologien profitieren.