Unkrautvernichtungsmittel Roundup: Monsanto zu 289 Millionen Dollar Entschädigung verurteilt

San FranciscoIn den USA hat ein Mann nach einer Krebserkrankung, die mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup entstand, eine Entschädigung von 289 Millionen Dollar (fast 251 Millionen Euro) zugesprochen bekommen. Geschworene in San Francisco entschieden am Freitag (Ortszeit) zugunsten des ehemaligen Hausmeisters an einer Schule, Dewayne Johnson, der an Krebs im Endstadium leidet. Die Geschworenen urteilten, Hersteller Monsanto, der mittlerweile zu Bayer gehört, habe nicht angemessen vor den Risiken des Unkrautvernichtungsmittels gewarnt.