US-Pharmakonzern: Eli Lilly verkauft Tiergesundheitsgeschäft

Das Geschäft mit Arzneimitteln für Tiere war in den vergangenen Jahren stark in Bewegung. So hatte Deutschlands zweitgrößer Pharmakonzern Boehringer Ingelheim die Tierarzneisparte Merial von Sanofi übernommen. Der US-Pharmariese Pfizer hatte einen Anteil an seinem Tiergesundheitsgeschäft Zoetis 2013 an die Börse gebracht und sich im selben Jahr von den restlichen Anteilen getrennt. Zudem gibt es immer wieder auch Spekulationen, dass sich der Leverkusener Bayer-Konzern von seinem Tiergesundheitsgeschäft trennen könnte. Zoetis ist der weltgrößte Anbieter in dem Markt.