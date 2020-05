VCI, VDA, VDMA und ZVEI: Vier große Wirtschaftsverbände fordern Steuer- und Energiepreissenkungen

Vor dem für Juni geplanten Konjunkturpaket der Bundesregierung melden immer mehr Wirtschaftsverbände Wünsche an. Vier große Interessensvertretungen – für Chemie, Automobile, Maschinenbauer und die Elektroindustrie – teilten am Mittwoch mit, Unternehmen bräuchten jetzt genügend Liquidität, um die Zeit zu überbrücken, bis die Nachfrage nach der Coronavirus-Krise wieder anspringe. In der gemeinsamen Erklärung listen VCI, VDA, VDMA und der ZVEI Forderungen auf, die sie überwiegend schon lange stellen.