VDA-Statistik Deutscher Automarkt dieses Jahr um ein Fünftel geschrumpft

Da auch der Export in diesem Jahr eingebrochen ist, werden nach der Verbandsprognose am Jahresende in den deutschen Werken nur noch 3,5 Millionen Autos vom Band gelaufen sein, ein Viertel weniger als im vergangenen Jahr. 30.000 Arbeitsplätze sind in der Branche innerhalb eines Jahres verloren gegangen. Im September lag die Zahl der Beschäftigten noch bei knapp 804.000.