Novartis steigt aus Joint Venture mit GSK aus

Novartis steigt aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit GlaxoSmithKline aus. Der Schweizer Konzern verkauft seinen Anteil von 36,5 Prozent an dem gemeinsamen Geschäft für rezeptfreie Medikamente für 13 Milliarden Dollar an den britischen Konzern. Damit könne sich Novartis künftig stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren, begründete der Schweizer Konzern am Dienstag die Entscheidung.