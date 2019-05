Verkaufsprojekt Bahn-Tochter Arriva soll auch außerhalb Europas wachsen

Der britische Verkehrskonzern Arriva, der bislang ausschließlich Busse und Bahnen in Europa betreibt, will künftig auch in anderen Ländern der Welt Geschäfte machen. Das geht aus dem Unternehmensprospekt hervor, den die Deutsche Bahn im Zuge des geplanten Arriva-Verkaufs an interessierte Investoren verschickt. Arriva-Busse und -Züge sollen bald auch „außerhalb Europas“ unterwegs sein, heißt es in dem 17-seitigen Schreiben, das der WirtschaftsWoche vorliegt. Andere Kontinente bedeuteten „zusätzliches Wachstumspotenzial“.