Waffenhersteller Konten eingefroren – Sig Sauer schickt Mitarbeiter nach Hause

Nach dem Einfrieren der Geschäftskonten durch die Staatsanwaltschaft hat der Waffenhersteller Sig Sauer in seinem Standort Eckernförde den Betrieb vorläufig eingestellt. „Wir haben am Mittwochmorgen sämtliche Mitarbeiter nach Hause geschickt - zunächst bis zum Ende der Woche“, sagte Geschäftsführer Tim Castagne am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.