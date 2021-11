Zahlungsmoral in Deutschland : Zahlungsmoral der Unternehmen unbeeindruckt von Coronakrise

Die Betriebe in Baden-Württemberg (7,9 Tage), Bayern (8,1 Tage) und Bremen (8,4 Tage) zahlten im dritten Quartal 2021 am schnellsten. Am unteren Ende der Skala rangierten Hamburg (10,9 Tage) und Mecklenburg-Vorpommern mit 11,2 Tagen Verzug. Am schlechtesten ist die Zahlungsmoral nach wie vor im Baugewerbe, am besten in den Sektoren Chemie und Einzelhandel.