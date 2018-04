18-Milliarden-Dollar-Deal: Toshibas neuer Chef will Verkauf der Chip-Sparte durchziehen

TokioDer neu angetretene Chef von Toshiba will trotz der verstrichenen Frist am Verkauf der Chipsparte festhalten. Auch wenn die 18-Milliarden-Dollar schwere Veräußerung an ein von US-Finanzinvestor Bain Capital geführtes Konsortium nicht wie zunächst vereinbart bis Ende März abgeschlossen werden konnte, soll der Deal so schnell wie möglich über die Bühne gehen, sagte der kürzlich angetretene Konzernchef Nobuaki Kurumatani am Dienstag. Von dem nun möglich gewordenen Rücktrittsrecht werde kein Gebrauch gemacht, es sei denn, es würden gravierende Änderungen auftreten. Dies sei etwa der Fall, wenn die chinesischen Aufsichtsbehörden ihre Zustimmung verweigerten.