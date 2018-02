50 Millionen Dollar : WhatsApp-Mitgründer investiert in Signal

Acton hatte WhatsApp im vergangenen Herbst verlassen, während der zweite Mitgründer Jan Koum den Messaging-Dienst weiterführt. Der Verkauf an Facebook für am Ende rund 22 Milliarden Dollar hatte Acton und Koum 2014 ein Milliardenvermögen eingebracht. Jetzt sei er in der Lage, für grundlegende Werte wie Open-Source-Softwareentwicklung und kompromisslosen Datenschutz einzustehen, erklärte Acton in „Wired“. „Für mich ist es wichtiger, dass wir uns auf diese Kern-Ideale fokussieren statt kurzlebigen technologischen Modetrends hinterherzujagen.“