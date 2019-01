 5G-Mobilfunk: Bundesnetzagentur bremst Stadtwerke aus

Die Behörde will prüfen, ob die dafür reservierten Frequenzen sich gegenseitig stören. Ein Ergebnis sollte eigentlich vor der am 25. Januar auslaufenden Bewerbungsfrist für die 5G-Versteigerung vorliegen. Doch die Verträglichkeitsprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Fällt sie negativ aus, würden Werksnetze den Vorzug bekommen. Der schnelle Aufbau von 5G-Netzen für die Fabrik 4.0 habe Vorrang, heißt es aus Regierungskreisen. Die Städte und die Mitglieder des Bundesverbandes Glasfaseranschluss fürchten, dass ihnen der Zugang zum 5G-Markt versperrt wird. Dabei würde nur mit regionalen 5G-Netzen eine „Flächendeckung möglich“, heißt in einem jetzt verschickten Protestbrief an mehrere Bundesminister.