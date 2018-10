5G-Netz-Betreibung Telekom-Firmen buhlen um Autobranche

Möglich machen will das die Bundesnetzagentur, die Teile des Spektrums im hohen und damit sehr leistungsstarken Gigahertz-Bereich an lokale Betreiber vergeben will. Daumen rauf, signalisieren Konzerne wie Volkswagen. Man sei in Gesprächen mit der Netzagentur, sagt ein Sprecher von Daimler. Lokale Netze im Eigenbetrieb seien „besser in der Lage, hochsensible Anwendungsdaten zu transportieren“, erläutert ein BMW-Sprecher. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über die Absichten der Autokonzerne berichtet.