5G Mobilfunk Das teure Missverständnis der Telekom

Die Auftritte in Berlin dienen vor allem einem Zweck. Der Telekom-Chef will verlorenes Vertrauen bei seinen größten Kunden - den Industrieunternehmen - zurückgewinnen. „Wir wollen den Erfolg der Industrie 4.0 für Deutschland“, verspricht Höttges und kündigt bei jedem Auftritt das teuerste Investitionsprogramm in der Geschichte der Deutschen Telekom an. Das ehrgeizige Ziel der Telekom sei, so gut wie alle Funklöcher in Gewerbegebieten und entlang von Straßen und Schienen in entlegenen Regionen zu schließen.