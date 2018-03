Bank-Software: Temenos will britische Fidessa übernehmen

ZürichDer Schweizer Anbieter von Bankensoftware, Temenos, greift nach dem britischen Mitbewerber Fidessa. Beide Firmen seien in fortgeschrittenen Gesprächen, teilte das Genfer Unternehmen am Dienstag mit. Temenos will den Fidessa-Aktionären 35,67 Pfunde je Aktie anbieten plus das Recht auf eine Dividende von 0,797 Pfund je Titel.