Cebit 2018: Aufbruchstimmung in Hannover

Ähnlich wie seine Chefin Angela Merkel in den Vorjahren schließt Altmaier seine unerwartet launige Rede mit einem klaren Bekenntnis zu einer eigenständigen IT-Messe in Hannover: Immer wieder heiße es, so Altmaier, die Cebit sollte in die Hannover Messe rückintegriert werden. 1986, also vor 32 Jahren, wurde die Cebit wegen des IT-Booms aus der Industriemesse herausgelöst und startete als eigene Messe. „Die eigenständige Cebit ist eine starke deutsche Marke“, so Altmaier. „Das soll sie definitiv auch in Zukunft bleiben.“