Das Ende der CD: Streaming rettet die Musikindustrie

BerlinDer Musikmarkt in Deutschland hat 2017 einen leichten Dämpfer kassiert. Bei einem minimalen Minus von 0,3 Prozent wurde im Vergleich zum Vorjahr ein Gesamtumsatz von 1,58 Milliarden Euro erwirtschaftet, wie der Bundesverband Musikindustrie am Donnerstag mitteilte. „Wir haben dieses Mal eine leichte Delle im Markt“, sagte BVMI-Chef Florian Drücke der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor war der Musikmarkt - nach der großen Krise im vergangenen Jahrzehnt - vier Jahre in Folge gewachsen.