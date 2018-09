FCC US-Aufseher verschaffen sich mehr Zeit zur Prüfung von T-Mobile/Sprint-Fusion

Anfang September eingereichte Unterlagen zu den Netzen seien weitaus umfangreicher und komplexer als das, was die Behörde bisher dazu in den Akten habe, hieß es. Die FCC hat sich zum Ziel gesetzt, Fusionsprüfungen eigentlich in 180 Tagen abzuschließen - kann die laufende Uhr aber anhalten, um Sachverhalte genauer zu checken. Am Dienstag waren nach dieser Rechnung 55 Tage vergangen.