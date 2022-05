Geplante Komplettübernahme Diese Windkraftturbine stresst Siemens Energy bis heute

Damit reiht sich Siemens Gamesa ein in die Problemfälle der Branche: Der deutsche Windturbinenbauer Nordex schließt gerade das letzte deutsche Rotorenwerk in Rostock. Wettbewerber Enercon kämpft am Rande der Gewinnschwelle. Und Vestas aus Dänemark schwächelte zuletzt beim Umsatzwachstum. All das passiert vor dem Hintergrund, dass die Branche eigentlich an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen sollte. Europa braucht Windkraft für die Energieunabhängigkeit. 2021 wurde in Europa eine Gesamtleistung von 17 Gigawatt installiert – das Doppelte wäre nötig, um die Klimaziele 2030 zu erreichen.