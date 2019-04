Innovations-Agentur Den „dramatischen Rückstand Deutschlands“ aufholen

Wenn es mit den Köpfen steht und fällt: Was müsste der- oder diejenige an der Spitze mitbringen?

Ziemlich viel. Wir brauchen dort eine Persönlichkeit, die den dramatischen Rückstand Deutschlands bei disruptiven Technologien mitanpacken kann. Eine Frau oder einen Mann mit Gründererfahrung, Technologie-Knowhow, mit exzellenten internationalen Verbindungen, voller Ehrgeiz und kühner Entschlossenheit. Darum herum sollte man dann noch einen hochkarätigen Aufsichtsrat gruppieren.



Ein Aufsichtsrat - warum? Und wer sollte da rein?

Weil wir bei der Agentur das Ökosystem aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wagniskapital gleich mitdenken müssen, alles andere wäre doch tölpelhaft. Da müssen also Sparringspartner sitzen, die auf Augenhöhe mit der Agenturspitze debattieren können.