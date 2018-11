IT-Messe Cebit wird eingestellt

Die Umstrukturierung des Messe-Konzeptes wurde von vielen großen Messe-Kunden wie Hewlett Packard Enterprise, Vodafone und Salesforce unterstützt. Microsoft dagegen hatte in diesem Jahr auf eine Cebit-Präsenz verzichtet.



Nach der Messe hatten die Cebit-Macher im Sommer letztlich noch ein positives Fazit für ihr neues Konzept gezogen. Frese sagte damals, alle Ziele seien erreicht worden. Aussteller und Partner seien allesamt zufrieden gewesen, hieß es im Juni. Aus Sicht des Bitkom, der auch im Beirat der Messe sitzt, wurden die Erwartungen sogar übertroffen. Der Digitalverband habe seine kleinen und großen Mitgliedsunternehmen befragt, die „durch die Bank sehr zufrieden“ seien, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder unlängst.



In wirtschaftlichen Zahlen spiegelte sich diese Begeisterung allerdings nicht unbedingt wider. Die Cebit in neuem Gewand lockte nur 120.000 Menschen aufs Messegelände – noch einmal deutlich weniger als 2017 mit 200.000 Besuchern.