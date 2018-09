Kabelfirma Finanzinvestor BC Partners übernimmt United Group

Die im Jahr 2000 gegründete United Group mit Sitz in den Niederlanden ist Serbiens größte Kabelfirma und auch in Slowenien, Bosnien und Montenegro aktiv. Das Unternehmen versorgt rund 1,8 Millionen Haushalte in Südosteuropa mit Festnetzangeboten, Kabelfernsehen und Mobilfunkdiensten und hat nach eigenen Angeboten mehr als 15.000 Kilometer Glasfaser-Kabel verlegt.