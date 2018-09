„Kleinstaaterei ohne Größenvorteile“ Telekom sieht Spitzenstellung bei 5G gefährdet

Problematisch sei insbesondere die Vergabe von Frequenzen an regionale Netzbetreiber und an Industrieunternehmen. „Wenn jeder sein eigenes 5G-Netz auf seinem Fabrikhof baut, bekommen wir eine Kleinstaaterei mit vielen Lösungen, die überhaupt keine Größenvorteile bieten“, warnt Wössner vor zu viel Infrastrukturwettbewerb. Auch niedrige Markteintrittshürden für einen vierten Mobilfunkbetreiber seien falsch. „Die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass Deutschland mit den höchsten Investitionen die besten 5G-Netze baut“, fordert Wössner. „Unserer Meinung nach reichen dafür drei Netzbetreiber und 40 Diensteanbieter völlig aus.“