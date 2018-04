„Magyar Nemzet“: Ungarische Oppositionszeitung stellt Betrieb ein

BudapestDie oppositionelle ungarische Traditionszeitung „Magyar Nemzet“ stellt ihren Betrieb ein. Das Blatt werde an diesem Mittwoch zum letzten Mal erscheinen, teilte der herausgebende Verlag am Dienstag auf der Webseite der Zeitung mit. Als Begründung gab das Medienunternehmen Finanzierungsprobleme an. Zuerst hatte das Portal „index.hu“ über diese Entscheidung berichtet.