Marvel-Film „Black-Panther“: Schwarzer Superheld erobert die US-Kinos

Sogar die ehemalige First Lady Michelle Obama meldete sich am Montag auf Twitter zu dem Film zu Wort: „Glückwünsche an das gesamte Black-Panther-Team! Dank Euch werden junge Menschen endlich Superhelden auf der Leinwand sehen, die aussehen wie sie. Ich liebe den Film und ich weiß, dass er Menschen mit den verschiedensten Hintergründen inspirieren wird, tief in sich hineinzuhören und den Mut zu finden, Helden ihrer eigenen Geschichten zu sein.“