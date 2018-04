Messenger: Frankreich will Alternative zu WhatsApp entwickeln

Frankreich möchte seine Bürger vor Facebook und Co schützen, indem die Regierung einen eigenen Messaging-Dienst entwickeln lässt. Die App sei von einem Entwickler in Staatsdiensten programmiert worden und werde von 20 Regierungsmitarbeitern getestet, sagte eine Sprecherin des Digitalministeriums am Montag. Demnach soll die neue Software bis zum Sommer für die gesamte Regierung verpflichtend werden. Man brauche einen Messagingdienst, der nicht von den USA oder Russland verschlüsselt werde. Die Sprecherin verwies auch auf die jüngste Datenaffäre der WhatsApp-Mutter Facebook. "Deswegen sollten wir die Führung übernehmen."