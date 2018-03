Online-Speicherdienst: Dropbox liefert fulminantes Börsendebüt

Der Online-Speicherdienst Dropbox ist mit Vollgas an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq gestartet. Der erste Kurs lag am Freitag bei 29 Dollar und damit rund 38 Prozent über dem Ausgabepreis von 21 Dollar. Zwischenzeitlich wurden die unter dem Kürzel „DBX“ gelisteten Aktien für mehr als 31 Dollar gehandelt, Dropbox erreichte einen Börsenwert von über zwölf Milliarden Dollar.