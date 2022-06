Personio-Chef Hanno Renner zu neuer Finanzierungsrunde: „Eigentlich brauchen wir gerade gar kein Geld“

WirtschaftsWoche: Herr Renner, Sie sind ja gerade in einer angenehmen Situation. Während Start-ups auf der ganzen Welt – und auch in Berlin – vor einem Start-up-Winter zittern, haben Sie noch einmal 200 Millionen US-Dollar Kapital eingesammelt und ihre Bewertung auf 8,5 Milliarden Dollar erhöht. Was machen die anderen Start-ups schlechter als Sie, dass denen das nicht gelingt?

Im Moment kann man nicht sagen, dass jemand etwas gut oder schlecht macht. Wir haben nichts besser gemacht als andere, aber wir haben das Glück, dass unser Geschäftsmodell sehr stabil gegenüber Krisen ist.