Pilotprojekt Waymo startet Dienst für Robotaxis

06. Dezember 2018 , aktualisiert 06. Dezember 2018, 03:49 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Waymo One heißt der Taxidienst der Zukunft. In Arizona dürfen einige hundert Menschen jetzt ihr Robotaxi per App vor die Tür bestellen.