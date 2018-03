Seine Strategie basierte unter anderem darauf, Sender wie N24 oder TV-Ableger etwa in Skandinavien zu verkaufen und stattdessen in zunehmend erratischer Art und Weise und erhöhtem Tempo ein Online-Unternehmen nach dem anderen aufzukaufen oder sich an ihm zu beteiligen und diese anschließend in wechselnden Konstellationen zu „Clustern“ zusammenzuschustern. Doch wie nachhaltig die Strategie, an der schon sich seit geraumer Zeit die Zweifel entzünden – diese Frage wird Ebeling nicht mehr beantworten müssen.