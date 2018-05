Roboter-Sparte: Apple-Zulieferer Foxconn plant größten Börsengang in China seit drei Jahren

Das Vorhaben wird als Schritt von Foxconn gesehen, seine starke Abhängigkeit von Apple zu senken und in neue Geschäftsbereiche vorzustoßen. Das Unternehmen will beispielsweise in die neue Mobilfunktechnik 5G investieren, aber auch in Bereiche wie Cloud Computing sowie intelligente Fabriken. Zu den Kunden von Foxconn Industrial Internet zählen neben Apple auch Amazon, Cisco, Dell, Huawei und Lenovo.