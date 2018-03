SAP-Chef will Börsenwert verdreifachen

SAP-Chef Bill McDermott will den Börsenwert des Softwarekonzerns in den nächsten acht Jahren verdreifachen. Dies kündigte der Manager des Dax-Konzerns im „Handelsblatt“ (Dienstag) an. "Wir schalten jetzt ein paar Gänge hoch", sagte SAP-Chef Bill McDermott dem "Handelsblatt" (Dienstagsausgabe). "In ein paar Jahren werden wir mehr verkaufen als Salesforce."