SAP, Oracle & Co. Fünf Regeln für die Auswahl einer Unternehmenssoftware

Als wichtige Grundregel gilt: Unternehmen sollten nicht allzu sehr am Status Quo hängen. Mehr noch: „Man sollte auch die kommenden fünf Jahre in den Horizont mit einbeziehen und das eigene Geschäftsmodell kritisch hinterfragen“, sagt Helmuth Gümbel, Gründer der IT-Beratung Strategy Partners. Um systematisch vorzugehen, reicht das Spektrum der Maßnahmen von einem detaillierten Pflichtenheft bis hin zu bloßen Architekturvorgaben – etwa hinsichtlich des Softwareeinsatzes im Unternehmen („on premise“) oder in der Cloud („on demand“). „Ein wichtiger Aspekt sind zudem die Besonderheiten der jeweiligen Branche“, sagt Rüdiger Spies, Analyst von Crisp Research. Zudem eigne sich jener Zeitpunkt auch dafür, Prozesse zu vereinfachen und zu optimieren. „Vor allem sollte man die eigenen Anforderungen in Prozessen beziehungsweise Einsatzszenarien formulieren ­– und nicht in hunderten oder tausenden Funktionslisten“, rät SIS-Consulting-Mann Weiss.