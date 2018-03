Soziales Netzwerk Hornet: Dieser Gründer will Schwulen und Lesben mit der Blockchain helfen

Ein sogenannter Token funktioniert wie ein digitaler Coupon, erklärt Volker Brühl, Professor am Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität. „ Er bietet also die Zugangs- oder Nutzungsrechte zu einer bestimmten Blockchain-App.“ So ein Nutzungsrecht kommt mittels eines Initial Coin Offerings (ICO) auf den Markt: „Das ist ein Prozess, bei dem ein Token zum Erwerb angeboten wird“, erklärt Brühl.