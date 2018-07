T-Systems Deutsche Telekom verzichtet auf Großauftrag von RWE

2013 hatte T-Systems die Wartung von 40.000 PC-Arbeitsplätzen bei RWE übernommen. Solche Services zählen nun zu den unprofitablen Geschäften, die der neue T-Systems-Chef Adel Al-Saleh schließen will. „Wir gehen aus diesem Geschäft raus“, bestätigt ein Telekom-Manager. 1000 der 6000 Arbeitsplätze, die Al-Saleh in Deutschland abbauen will, kommen aus diesem Bereich. T-Systems musste zuletzt mehrere Rückschläge verkraften – etwa den Verlust eines Großauftrags von Thyssenkrupp.