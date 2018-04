Telekombranche: T-Mobile US und Sprint peilen zügige Einigung über Fusion an

New YorkDie Telekom-Tochter T-Mobile US und der kleinere Konkurrent Sprint machen nach Informationen von Insidern Fortschritte bei ihren Fusionsverhandlungen. Bereits Anfang der kommenden Woche wollten die beiden Mobilfunkanbieter eine Einigung erzielen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag.