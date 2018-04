TV-Hersteller: Samsung erwartet im deutschen TV-Geschäft Schub durch Fußball-WM

BerlinDer südkoreanische TV-Hersteller Samsung will mit Rückenwind durch die Fußball-Weltmeisterschaft weitere Marktanteile in Deutschland gewinnen: „Wir gehen davon aus, dass wir auch 2018 schneller wachsen werden als der Gesamtmarkt“, sagte der für das deutsche TV-Geschäft verantwortliche Manager Leif-Erik Lindner laut Vorabbericht in einem Interview der Zeitschrift „Euro am Sonntag“. Samsung sei in Deutschland mit einem Umsatz-Anteil von zuletzt rund 35 Prozent die Nummer eins.